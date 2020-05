Po hokeji je v Liptovskom Mikuláši problém aj s futbalom

Mesto Liptovský Mikuláš zažíva v dvoch najväčších športoch divné časy. Len nedávno sa skončil neúspešný a ponižujúci pokus predať mestský hokejový klub a už sa začína aj predaj futbalového klubu.

Opäť sa ako blesk z jasného neba zjavila na mestskom webe správa o predaji klubu. Blesku ale predsa predchádzalo pár mráčikov na futbalovom nebi. Tu je k ním pár postrehov.

Zrekonštruovaný štadión MFK Tatran ((www.mfktatran.sk))

Aby bolo jasné, mám rád šport, ale nepatrím k najväčším športovým fanúšikom v meste. Pár krát do roka sa zájdem pozrieť na hokej aj futbal, amatérsky si rád zahrám basketbal či volejbal. Ako poslanec mesta ale presadzujem názor, že nemôžme mať iba krásne cesty a chodníky, ale musíme mať aj čo ponúknuť našim deťom a mládeži. Šport je iste lepšia vychovávateľka ako ulica. Rozumným spôsobom by mesto teda malo podporovať aj športové vyžitie najmä mládeže. Systém financovanie športu v meste nepokladám za dobrý, ale to nie je to, o čom chcem písať. Poďme k tomu futbalu.

Prvý mráčik na mikulášskom futbalovom nebi sa objavil ešte vo februári 2018. Bol to čas, keď mestské zastupiteľstvo ovládala pohodlná väčšina SMER, SNS. O veciach sa nediskutovalo, veci sa valcovali. Chystala sa prestavba futbalového štadióna a mesto sa malo podieľať na rekonštrukcii sumou 375.000 €. Na tento účel si založili futbalisti a mesto spoločnú sročku, do ktorej mesto vložilo nehnuteľný majetok. Na rokovaní som dôrazne všetkých poslancov, funkcionárov futbalu aj zamestnancov mesta upozornil, že vklad ktorý navrhujú je protizákonný a existuje iná zákonná cesta urobiť vklad legálne. Ale primátor mesta je prominentný člen SMERu – a ako on na zastupiteľstve hovorí „načo počúvať chu....y“, veď načo sa zaoberať takou blbosťou ako je zákon. Všetci v meste dobre vedia čo znamená protirečiť primátorovi a tak poslušne sklopili uši aj funkcionári futbalu, hlavný kontrolór či právne oddelenie. Poslancov ktorí nehlasovali za, mestské média očiernili ako nepriateľov športu a futbalu. Takto bolo schválené protizákonné uznesenie.

Prokurátor podal na vklad mesta žalobu. (https://zbgis.skgeodesy.sk/)

Druhý mráčik pribudol v septembri 2019. Už nové zastupiteľstvo navrhlo vyhovieť prokurátorovi, ktorý žiada, aby mesto vyriešilo celý nezákonný vklad majetku do futbalu. Primátor samozrejme rozhodnutie poslancov vetoval a tak je na futbal prokurátorom uvalená žaloba a čaká sa na súd. Škoda nervozity, nákladov na advokátov aj súdy. Vec sa dala v pohode vyriešiť tak, ako to požadoval prokurátor a nikto by neutrpel škodu. Ale čo keď ješitnosť je silnejšia ako rácio.

Tretí mráčik sa rysoval dlhšie. O ľuďoch, ktorí stoja za futbalom v Liptovskom Mikuláši si môžete myslieť čo chcete. Možno sú takí či onakí, možno sa vám páčia aj nie, možno sú divní a možno sympatickí. Ale jedno im uprieť nemožno - futbalový fanatizmus v dobrom slova zmysle. Oni ten futbal ťahajú s väčšími aj menšími úspechmi i chybami najlepšie ako vedia. Vkladajú do toho aj nemalé vlastné financie a energiu. Keďže vlastné financie vložili aj do rekonštrukcie štadióna, celá rekonštrukcia bola urobená ukážkovo! Možno majú na mňa futbaloví funkcionári ťažké srdce, lebo som to bol ja kto navrhol a presadzoval ich spoluúčasť 125.000€ na rekonštrukcii, ale zásada z vlastného sa nekradne sa krásne ukázala. Aký to rozdiel oproti zimnému štadiónu kde 3 milióny nie je po rekonštrukcii vidieť.

Rekonštrukcia futbalového štadióna bola na slovenské pomery urobená ukážkovo.

Celý zrekonštruovaný majetok sa dokonca stal majetkom mesta. Keďže vznikli aj práce naviac, bolo potrebné zo strany mesta doplatiť 140.000€. Pokladal som to aj za formu ocenenia rekonštrukcie štadióna a bol som rád, že všetci poslanci súhlasia. Primátor 3x predložil poslancom protizákonné uznesenie na zobratie úveru – takto chcel financovať 140.000€. Poslanci 3x zmenili jeho návrh a schválili financovanie z vlastných zdrojov mesta. Primátor ich návrh zakaždým vetoval. Keď primátor 4-tý krát predložil to isté protizákonné uznesenie, postavil sa inak nečinný hlavný kontrolór a zmietol mu uznesenie zo stola ako úplnú hlúposť. Primátor následne konečne podpísal poslanecký návrh. Ale ak si ale myslíte, že futbalisti mohli zaplatiť už vystavenú faktúru za práce naviac, hlboko sa mýlite. Primátor prikázal, že toto uznesenie sa nemá plniť a jednoducho tie peniaze futbalistom nedal. Po dlhých mesiacoch, keď sa tento jeho príkaz už preflákol na verejnosť, začali sa pýtať novinári, ozývali sa veritelia a lietali aj predžalobné výzvy, primátor uvoľnil 90.000€. Prečo nedal futbalistom celú sumu sa poslancom ani neunúval vysvetliť a futbalisti boli radi, že nemajú na krku ďalší súd – preto dodnes mlčia o tom ako sa veci naozaj odohrali a kto sa ako správal. Mesiace neistoty iste futbalu nepridali na pokoji a kvalite.

Výsledky hlasovania nakoniec schváleného a podpísaného uznesenia (www.mikulas.sk)

Štvrtý mráčik sa objavil len nedávno. Poslanci koncom apríla 2020 schválili rozpočet mesta. Primátor opakovane tvrdí, že mesto je dobre spravované, peňazí je „ako dreva“ a keďže vedenie mesta nevidí ani v koronakríze dôvod na akékoľvek šetrenie (prednostka dokonca predložila poslancom plán, v ktorom počíta s príjmom 14,6 milióna eur zo štátu, aj keď štát odhaduje nie viac ako 12,5 a nikdy neodhadoval viac ako 13,5 - to len na okraj), poslanci ho „tiež nevidia“ a všetkým športom nechali dotácie tak, ako ich navrhovalo vedenie mesta. Logicky by každý očakával, že vedenie mesta ihneď pomôže už i tak ťažko skúšanému futbalovému klubu (nielen futbalu!) a pošle im schválené financie, alebo aspoň ich významnú časť. Ale opäť raz je to inak.

Peniaze pre športové kluby sú stále neisté.

Kým doteraz mali športovci aspoň istotu, že po schválení rozpočtu financie dostanú, dnes ju už nemajú. Na presun je potrebný príkaz primátora ako štatutára mesta. Pomoc športu teraz záleží len a len na vôli jedného človeka – primátora. Je mesiac po schválení rozpočtu a podľa slov viacerých športových funkcionárov netušia či vôbec, kedy a koľko peňazí dostanú. Verím, že v takejto neistote sa nedá pracovať. Áno, neistota ubíja viac ako zlá správa.

Keď sa na nebi nazbierajú mraky, môže prísť aj búrka. Niekedy búrka prehrmí, ale niekedy narobí aj škody. Chcem veriť, že táto búrka prehrmí skôr, ako stratia schopní ľudia chuť pracovať v prospech športu a našich detí.